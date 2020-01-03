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В «ДНР»: В Макеевке горел театр, эвакуированы сотни людей

03.01.20 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) горел «республиканский» Донецкий академический театр юного зрителя. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Пожар произошел 2 января в Центрально-Городском районе, по ул. Ленина. «Пожаром поврежден регулятор мощности освещения сцены (диммер), установленный в электрощитовой в подвальном помещении. В ходе пожара проведена эвакуация 300 человек зрителей. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что ликвидация пожара была произведена до прибытия подразделений «МЧС».

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