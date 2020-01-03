Сводка из зоны ООС за 2 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Орехово – из подствольного гранатомета;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по силам ООС у Новолуганского.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. Под огнем оказались районы поселка Александровка на западе Донецка и поселка Доломитное на севере Горловки. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.