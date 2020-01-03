В Мариуполе ликвидировали крупную интернет-лабораторию (Фото, видео)

В Мариуполе разоблачили преступную группировку из трех человек, которые через мессенджер занимались сбытом наркотиков в городе. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области.

«Трое жителей Мариуполя создали Телеграмм-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы. Оплату принимали через электронные кошельки. "Покупки" злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время документирования преступной деятельности полицейские провели 6 этапов оперативной закупки. Наркодельцы были задержаны в ходе спецоперации с участием спецподразделения КОРД.

«Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, более 1500 таблеток экстази, почти полкилограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы. Стоимость изъятого по ценам на "черном рынке" составляет около 1,5 млн грн. Также изъяты принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, черновики, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, деньги в разной валюте, полученные от продажи наркотиков, и автомобиль, которым перевозили запрещенные вещества. Кроме того, оперативники предупредили очередную доставку "товара", уничтожив около 25 закладок с наркотиками в городе», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области

Все члены группировки задержаны. Мужчинам инкриминируют ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда наркосбытчики арестованы на 60 суток с правом внесения залога: лидеру группировки – 1,9 млн грн, двум соучастникам – 154 тыс. грн и 96 тыс. грн.