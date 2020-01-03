Малышам важно верить в чудо: Приемная мама поделилась впечатлениями об акции «Ринат Ахметов – Детям!»

В Мариуполе в преддверии Нового года воспитанники детского дома семейного типа семьи Борблик посетили праздничное мероприятие, организованное в рамках акции «Ринат Ахметов – Детям!». Об этом сообщает пресс-служба Фондом Рината Ахметова.

София, Маша, Юра и Савелий пришли в красивых костюмах: девочки нарядились принцессами, мальчики – сказочными животными. Всех этих детей воспитывает Елена Борблик. В 2005 году приемная мама первой в Мариуполе зарегистрировала детский дома семейного типа, а первого ребенка взяла в семью еще в 1998 году. За эти годы Елена воспитала 24 ребят.

Праздник акции «Ринат Ахметов – Детям!» был одним из самых ожидаемых для воспитанников Елены Бобрик. «Детки очень волновались, потому что для них такие мероприятия все еще в новинку. Они очень любят Новый год. Верят, что любые желания, которые загадываются перед праздником, сбываются. Эти дети с непростой судьбой и мечты у них особенные. София, к примеру, хочет, чтобы мама стала трезвой и любящей. Ее мама пока не лишена родительских прав, и мы все молимся, чтобы она одумалась и смогла нести ответственность за Софийку. Прямо скажем, я не очень верю в такой исход, поддерживаю Соню в этих мечтах. Потому что детям очень важно верить в чудо», – говорит Елена Анатольевна.

От праздника, который организовал Фонд Рината Ахметова, малыши были в восторге: «Наплясались, наигрались, нашли много друзей. Спасибо за такой сказочный вечер. Мы долго его не забудем», – отметила мама-воспитательница.

В пресс-службе напомнили, что «Ринат Ахметов – Детям!» – самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Только с 2014 года участниками акции стали 700 тыс. мальчиков и девочек.