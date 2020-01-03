В прифронтовую больницу на Донетчине военные доставили медоборудование и оснащение (Видео)

В рамках гуманитарного проекта «Помощь Восток» в район проведения операции Объединенных сил доставлено медицинское оборудование и оснащение. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, целью инициативы является предоставление разноплановой и многоцелевой помощи гражданскому населению в зоне ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

В прифронтовую Попаснянскую районную больницу была доставлена гуманитарная помощь на сумму почти в 190 тыс. грн. Это медицинские расходники, одноразовые приборы для проведения хирургических вмешательств, наборы для лечения ожогов и т.д.