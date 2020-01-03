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Муфлоны, страусы, фазаны: В Горловке показали зоопарк на территории «Стирола» (Фото)

03.01.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на территории химпредприятия «Стирол» работает зоопарк, в котором содержатся около 100 животных. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», в зоопарке содержатся редкие и исчезающие виды животных, в частности – лошади Пржевальского. Также есть муфлоны, камерунские козы, пони, енотовидные собаки, страусы Эму, романовские овцы и небольшие свинки-пекари из Южной Америки. Всего около 100 животных.

В зоопарке есть и большая коллекция птиц: несколько видов лебедей, гуси, утки, голуби, фазаны, павлины, канюки.

В зоопарке на территории химпредприятия – искусственный водоем, вольеры для летнего содержания птиц, секции для копытных животных и пастбище площадью более трех гектаров.


Фото из открытых источников

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