Отношения между тремя странами определят основные вызовы в 2020 году, – эксперт

В 2020 году основные вызовы для Украины будет определять система международных отношений между тремя странами – США, Китаем и Россией. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.

«Каждые 4 года – високосный год. Если вспомнить 2016 год, его все ожидали с каким-то ужасом, а он был абсолютно скучным, серым, невыразительным. Правда, именно в 2016 году год подарил миру Трампа, и начался фактически демонтаж Pax Americana ("американского мира", – прим. ред.) – системы международных отношений, которые базировались на некоем доминировании США и фактически безусловном восприятии либерально-демократической основы, как некоей общепризнанной системой поведения в мире», – сказал он.

«В сентябре 2019 года Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН фактически признал, что монополярный мир остался в прошлом, и на сегодняшний день мы живем во многополярном мире, в котором существует несколько центров влияния, несколько гегемонов, несколько тех государств, которые стремятся стать гегемонами. Соответственно, это создает новые вызовы и новые проблемы, которые необходимо анализировать и прогнозировать», – продолжил Бондаренко.

По его словам, в мире сейчас сформированы три государства-гегемона – это США, Китай и Россия. «Взаимоотношения между этими тремя государствами определяют градус напряжения на планете. Европейский Союз на сегодняшний день переживает не наилучшие времена. В Европейском Союзе на сегодня происходят новые процессы», – отметил политолог.

«2019 год заложил основы основных конфликтных ситуаций, которые будут сопровождать и 2020 год. США сегодня частично лихорадит. США в 2019 году получили целый ряд международных поражений, которые стали следствием того, что Трамп занялся политикой изоляционизма. Он решил, зачем тратить большие деньги на поддержание реноме в мире и поддержание статуса "мирового жандарма", если можно, отказавшись от целого ряда активностей на планете, сосредоточиться на социальных, экономических вопросах, в которых он реально преуспел в США», – считает эксперт.

Он уверен, что США сегодня сосредоточены на своих внутренних проблемах, а не на международных конфликтах, в частности, на президентской предвыборной кампании, которая проходит со скандалами: «США сегодня ослабили свое влияние на Европейский Союз, особенно после того, как были введены санкции относительно Северного потока-2. Это вызвало большое негодование в Германии… Германия может ввести зеркальные санкции относительно США, поскольку считает, что это вмешательство во внутренние дела и фактически угроза национальной безопасности Германии».

Политолог добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон создает свой «треугольник» партнеров: Париж – Москва – Дели, пытаясь стать главным лидером Европы. «Сейчас создается такой большой "треугольник", который вызывает опасения и раздражение у Китая. Китай сегодня остается одним основным геоигроком в мире. Его активность распространяется и на Африку, и на Латинскую Америку. Китай смог укрепить свое положение в Европе… Взаимоотношения в большом "треугольнике" – Россия – США – Китай, а также с включением других региональных игроков [Иран, Индия] будут определять вызовы в 2020 году. Основные вызовы лежат в системе коллективных безопасностей, которые на сегодня сформировались в мире», – рассказал Бондаренко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV