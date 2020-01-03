В Польше необходимо увеличить количество консульских учреждений Украины, – посол

В Польше нужно увеличить количество консульских учреждений Украины, а также необходимо расширение штата дипломатических представителей. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью «Укринформ».

«Мы чувствуем увеличение количества украинцев и рост нагрузки на консулов. Сейчас в Польше мы имеем 4 консульские учреждения: три генконсульства и консульский отдел в Варшаве, а количество украинцев в Польше – на уровне города-миллионника. Это очень много. Кроме того, значительно возросло количество разнообразных незапланированных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше. Это, в частности, ДТП, несчастные случаи, в которых людям нужно оказывать помощь», – отметил он.

По его словам, в Польше большее количество случаев, связанных с нарушением трудового законодательства, что также связано с ростом количества украинцев, которые там работают. «Поэтому есть необходимость в увеличении украинского консульского присутствия в Польше, в частности в открытии генконсульства во Вроцлаве», – считает Дещица.

«Необходимо также увеличение количества консульских работников и, соответственно, расходов. Мы работаем над этим. В частности, в Варшаве хотим создать лучшие условия для посетителей, поскольку консульский отдел в столице Польши, созданный в 1990-х годах, был рассчитан на 10 посетителей, а сейчас их – около 100 в день», – продолжил посол.

Дипломат сообщил, что в этом году в Варшаве планируют перенести консульство в новый корпус посольства: «Сейчас там завершается капитальный ремонт согласно графику, и надеемся, что весной мы сможем ввести этот корпус посольства в эксплуатацию».

Кроме того, в новом корпусе, кроме консульства, планируется также разместить филиал Украинского института. «Мы на это надеемся. Мы создаем условия для того, чтобы это помещение можно было использовать также для продвижения Украины. Будет ли это в виде филиала Украинского института или отдела посольства – будем решать после того, как создадим для этого условия», – проинформировал Дещица.

Он добавил, что открытие украинского генконсульства во Вроцлаве будет зависеть от решения МИД Украины.