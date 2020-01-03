На Донетчине обесточены шесть населенных пунктов

На Донетчине сегодня, 3 января, в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач «ВЛ-110 кВ» без электроснабжения остались прифронтовая Авдеевка и еще 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

По данным ведомства, всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов.

«Для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры г. Авдеевка привлечены 2 передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт и 2 человека личного состава», – говорится в сообщении.

В частности, спасатели обеспечили электроэнергией военно-гражданскую администрацию Авдеевки, пенсионный фонд, «Укртелеком», отдел Национальной полиции, пункт «скорой помощи», а также насосную станцию теплоснабжения 14-этажного жилого дома.

«Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком. Восстановительные работы планируется завершить 4 января», – проинформировали в ГСЧС.