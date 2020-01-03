Войну на Донбассе пока что «заморозили», – военный эксперт

Главная задача президента России Владимира Путина – удержать Украину в политической орбите Кремля, но война на Донбассе пока «заморожена». Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Радио Свобода».

«Самостоятельно и по доброй воле Путин никогда не уйдет из Донбасса. И его главная задача – создать федерацию, запихнуть эти две конгломерации под его протекторатом назад в состав Украины с правом вето на решение всех важных стратегических вопросов», – сказал он.

По его словам, команды и предыдущего, и нынешнего президента Украины неправильно формулируют цели войны, игнорируя цели Путина, а шанс закончить войну появится только тогда, когда Украина признает эту цель.

«За столом переговоров в Нормандском формате сидят три к одному: Украина, которая якобы пострадала от агрессии (непонятно, чьей, боевики мифические), и три "миротворца". Они уговаривают Украину помириться саму с собой. Понимаете, как смешно выглядит?», – отмечает Жданов.

Эксперт считает, что несмотря на новое военное руководство, в том числе и в Генеральном штабе ВСУ, в Украине нет военной доктрины и нет военной реформы.

По его мнению, только США заинтересованы в укреплении ВСУ, поскольку Украина превратилась в «буферную зону» между Россией и странами НАТО: «Понимая, что у нас экономика нулевая, и что мы украдем все деньги, они готовы нам давать вооружения. Речь идет о фрегатах для создания флота, речь идет о вертолетах огневой поддержки. Там еще самолеты: либо F-16, либо F-18, которые Канада нам предлагает с 2014-го года, уже третий раз, по-моему».

Он также убежден, что в «Л-ДНР» численность военной силы, которая сейчас составляет 32-35 тыс. человек в «1-м и 2-м армейских корпусах» не изменится, пока не изменится украинская армия.

«Воинские части все имеют печати Российской Федерации, они принимают присягу вооруженных сил Российской Федерации. Даже те коллаборанты из числа местных жителей, которые подписали контракт, – их вывозят на территорию Российской Федерации на учебный центр в Ростовскую область. Они там принимают присягу «на камеры», им вручают паспорт гражданина России», – рассказал Жданов.

«На сегодняшний день там 600-700 танков, до 1,5 тыс. артиллерийских систем, 2-3 тыс. боевых бронированных машин. Российская Федерация считает, что этого вполне достаточно, чтобы сдержать наступление», – добавил эксперт.