Будет ли обострение боевых действий на Донбассе в 2020 году – мнение

На Донбассе в 2020 году возможны локальные обострения боевых действий, но действий оперативного или стратегического размаха не будет. Такое мнение высказал полковник запаса, эксперт «Украинского института по правам человека» Святослав Стеценко, передает «Радио Свобода».

По его мнению, Россия не будет готова к большому наступлению в 2020 году: «Они пока что зависят от транзита газа через нашу территорию, "Северный поток-2" не запущен. А вот после того, как он будет запущен, у них будут развязаны руки для более активных действий».

Эксперт считает, что в наступление Россия пойдет только в том случае, когда другие средства войны, в частности, экономические, информационные и дипломатические не дадут результата.

«Если в Украине в управлении будет сформирована проукраинская политика, проукраинская позиция, если Украина будет значительно наращивать свои возможности и оборонные, и экономические, тогда можно ожидать возрастание их военной активности. Пока что для них это не имеет смысла», – говорит Стеценко.

Он отметил, что бюджет Министерства обороны Украины на этот год увеличили почти на 30 млрд грн, и это уже хорошо, а министр обороны и Генштаб ВСУ планируют изменить систему управления войсками, систему подготовки военных и сил территориальной обороны. Эксперт убежден, что если запланированное будут выполнять, то это пойдет на пользу военным.

«Это и переход системы управления и структуры на стандарты НАТО, это и создание пилотных проектов бригады и батальонно-тактических групп по стандартам НАТО, это и создание дееспособной системы территориальной обороны, которая будет комплектоваться на добровольных началах, к которой привлекут патриотические прослойки населения, которые получат должную подготовку», – сообщил Стеценко.

Также Святослав Стеценко уверен, что надо уделять внимание развитию оборонно-промышленного комплекса: «Это уже анекдот: на шестом году войны Украина даже не имеет собственного производства боеприпасов для стрелкового оружия. Безусловно, важно производство и постановка на вооружение ракетных комплексов. Но вопрос в их поставках в достаточном количестве».