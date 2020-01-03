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На Луганщине открыли две медицинские амбулатории (Фото)

03.01.20 12:57
Фото: пресс-служба Луганской ОГА
Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Кременной (Луганская обл.) открылись две медицинские амбулатории семейной медицины. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Медучреждения расположены на пер. Медовый и на пл. Парковая. «Стоимость проектов, которые финансировались за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности, составила более 13 млн грн, из которых почти 900 тыс. грн – софинансирование из районного бюджета», – говорится в сообщении.

«Амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием, прилегающие к зданиям территории обустроены игровыми площадками для детей, парковыми зонами, за каждым медицинским учреждением закреплен современный автомобиль Renault Duster. Типичными проектами строительства предусмотрены кабинеты врачей, манипуляционные, для прививок, комнаты для персонала. Здания оснащены необходимыми средствами доступности для маломобильных групп населения. Медицинскую помощь там будут оказывать семейные врачи, педиатры, медицинские сестры и вспомогательный персонал», – сообщили в Луганской ОГА.

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Отмечается, что в амбулатории по пер. Медовый медицинскую помощь будут получать 2763 жителя, а в медицинском учреждении на пл. Парковая – 2248 пациентов.

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