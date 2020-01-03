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В «ЛНР» возле жилого дома и возле кафе нашли гранаты

03.01.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области были найдены две гранаты. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 1 января сотрудники «МВД» в Стаханове (после переименования – Кадиевка) в районе дома на ул. К. Цеткин обнаружена и изъята граната РГД-5 с запалом УЗРГМ. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.

2 декабря обнаружен боеприпас в районе кафе в пгт. Юбилейный в Артемовске (после переименования – Кипучее) – граната без запала. Боеприпас изъят.

В обоих случаях, как уверяют в «республике», проводится проверка.

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