Там Средневековье, где пытают: Освобожденный из плена «ДНР» перечислил, кто остался в колонии

Вместе с освобожденным из плена «ДНР» в ходе обмена 29 декабря 2019 года украинцем Василием Савиным в Макеевской колонии строгого режима содержались и другие люди, которые остались там. Их имена перечислил Савин, передает «Громадське радіо».

«Там остались великолепные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. Вот его мама здесь, в коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, полпозвоночника отсутствует, металлический стержень, – он остается в подвале», – сообщил Савин.

«Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет). Остаются в подвале. Прекрасные ребята. Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена их выбросили из списка. Когда приезжала типа "омбудсмен ДНР" Морозова, я прорвался через охрану и спросил, почему не подтверждают тех, кого видят?... А она мне: «Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо. А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле администрации президента). Горобец Вася. Все они остаются там», – добавил мужчина.

По его словам, кроме официальных тюрем, в «ДНР» есть скрытые. «Там Средневековье, где пытают, выбивают показания», – сообщил освобожденный.

Он также отметил, что информационная блокада – инструмент влияния России. «Мы стараемся слушать украинские СМИ. И ловим каждое имя. Каждый день напоминайте, что наши остаются там. За это бьют, забирают провода, но мы вас слышим», – сказал Савин.

Мужчина сообщил, что в список на обмен Украина включила его в мае 2015 года.

«Когда Захарченко (первый глава "ДНР" – ред.), зная меня лично, узнал, что готовится восстание, что у него под носом создается проукраинский батальон "Макеевка", он очень разозлился. Меня арестовывал лично его помощник, полковник Завдовеев с огромным количеством людей. Меня посадили в подвал без связи. Если обычных уголовников к нам в подвалы приводили на "перевоспитание" на 10-15 дней, то я просидел в нем 5 лет», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.