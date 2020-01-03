В Украине отремонтировали катера и корабли Морской охраны (Фото)

На предприятиях Измаила, Николаева, Одессы и Мариуполя 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, на плавсредствах для охраны морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, а также регламентные работы вооружения.

«Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного оружия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с другими кораблями и катерами Морской охраны «обновились» также две рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров, и теперь находятся в ведомости Госпогранслужбы.

Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

«В рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году», – проинформировали в ведомстве.