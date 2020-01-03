С начала января текущего года Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция «NOS».

«Это часть международного маркетингового плана», – отмечает издание.

Целью ребрендинга в Нидерландах называют привлечение большего внимания к стране. С 1 января 2020 года компании, посольства, министерства и университеты будут использовать только официальное название страны.

Британская газета The Sun сообщает, что Голландия больше не существует и обращает внимание на цену изменения названия: 200 тыс. евро.

«Би-би-си» считает, что Нидерланды меняют свой бренд в стратегический момент, прямо перед Олимпийскими играми в Токио и конкурсом «Евровидение» в Роттердаме.

Изменен также и сопутствующий логотип.

Министр внешней торговли Сигрид Кааг ранее заявил, что этот новый современный дизайн является «практическим средством представить Нидерланды за рубежом в современном стиле».

Отметим, что всего в Нидерландах 12 провинций. Голландия — область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия.