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Некогда элитный район: Как выглядят окраины прифронтовой Марьинки (Фото)

03.01.20 15:12
Фото: скриншот видео «ICTV»
Фото: скриншот видео «ICTV»

В некогда элитном районе прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.) сейчас пустуют целые дома и кварталы. Украинские военные просят долго здесь не ходить, потому что местность простреливается.

Здесь разбитые стекла и стены-руины. Под грудой глины и бетона – заброшенные мебель и детские игрушки.

«Разбомбили у людей, покинуты эти места. Жить уже здесь невозможно», – отмечает боец ВСУ.

В этом районе Марьинки в сотнях домов снарядами разбиты окна и стены, в некоторых разрушены крыши. Даже, если люди захотят вернуться сюда после войны, им придется начинать все сначала – многие дома уже не подлежат ремонту.

Фото: скриншот видео «ICTV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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