Пограничники подвели итоги работы КПВВ «Майорское» и КПВВ «Марьинка»

В течение 2019 года пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Марьинка» обеспечили пропуск через линию разграничения около 6,2 млн человек и более 881 тыс. транспортных средств. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда.

«По разным причинам через КПВВ не пропущено 1205 человек и выполнено более 14 тыс. поручений уполномоченных государственных органов. Также в результате профессиональной паспортной работы у граждан выявлено 392 поддельных и 213 недействительных документов. Наряду с этим во многих случаях выявлено 240 документов, выданных оккупационной администрацией РФ на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

«По результатам обзорной работы инспекторами пограничной службы обнаружено и изъято 19 единиц оружия, 558 единиц боеприпасов и 1 кг наркотических и психотропных веществ. Также предупреждено 427 случаев незаконного перемещения через линию разграничения товаров на общую сумму 45,1 млн грн. В 140 случаях военнослужащие отказались от получения неправомерной выгоды», – проинформировали в Краматорском погранотряде.