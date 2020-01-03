«Каргилл» – движение скверное: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Макс: «11:23. Стою на Горловке в Украину. Перед таможней все забито. Машин 80-100. Перед полицией – 0. Движения практически нет. 11:25. На въезде в Горловку на посту тормозят всех с украинскими номерами»;

Татьяна: «12:12. Горловка в Украину машин и пеших аншлаг»;

Екатерина: «12:25. [Ситуация с пешей очередью в сторону Горловки]. Людей мало, пропускают быстро. Человек 200 прошли за 10-15 минут»;

Татьяна: «13:45. Час назад 80 машин. Протяжки слабые. Пеших чуть больше полсетки»;

Марина: «13:58. Примерно машин 40 [в Украину]. Протяжки слабенькие».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«6064»: «11:23. [Очередь на Каргилле из Донецка]. Большая! До поворота»;

Катрин: «11:39. На Каргилле в Донецк – прилично и на Украине тоже»;

Евгений: «11:54. [На Каргилле из Донецка]. Съезд с моста!»;

Рустам: «13:00. [Пешая очередь на Каргилле]. Человек 10 в Донецк»;

«Hohol Ia»: «13:16. 100 – основная, 40 – льгота»;

Максим: «13:35. [Очередь на Каргилле из Донецка]. Очередь на спуске с моста. 13:54. Каргилл в сторону Курахово 80 авто, из них 20 льгота. Движение скверное».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ирина: «11:36. Новотроицк – Донецк: сразу на пост. Новотроицк – Волноваха: 50-60. Еленовка – Донецк: 30-40»

Алла: «12:26. Ехали сегодня из Мариуполя в Донецк. На Новотроицком сразу заезд на пост. На Еленовке на 11 часов (по Москве) было 30 машин и 3 льготы. С обратной стороны (в Украину) машины сразу в 2 ряда от вагончика полиции и до нового поста, за вагончиком очередь почти до поворота до церкви»;

Алина: «12:40. Еленовка 30 минут назад: в Донецк очередь машин 20-30, из Донецка – метров 100 за туалетом»;

Евгения: «13:20. Стали в льготку в 8:00, проехали в 12:00. Машин очень много, на 8 утра общей было машин 200. Пропускают 3-4 машины каждые 15 минут. На украинском посту тоже очередь, простояли час»;

Alina: «13:34. Еленовка сейчас на выезд в Украину около 60 машин до полиции… Очередь до ул. Садовая»;

Влад: «14:36. На Еленовке льготы нет. Основная около магазинчика, успеют все… Движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Владимир: «10:08. Октябрь на выезд 28 авто, 1 льгота, запускают 12 авто раз в 15 минут. 10:50. Октябрь на нулевом на выезд апокалипсис, машины до сельской остановки, движения нет от слова "совсем"».

КПВВ «Станица Луганская»: