Пересекающим линию разграничения: На КПВВ «Станица Луганская» 7 января не будут работать электрокары

В Луганской области, курсирующие у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» электрокары, не будут работать 7 января. Об этом сообщается на странице в Facebook Гуманитарной миссии «Пролиска».

«Важная информация для лиц, пересекающих КПВВ "Станица Луганская" во время новогодних праздников. В Рождество, 7 января, электрокары, которые курсируют по КПВВ "Станица Луганская", не будут осуществлять перевозку лиц из числа уязвимых категорий населения», – говорится в сообщении.

Также в организации уточнили, что электрокары перешли на зимний график работы и находятся на КПВВ с 8:00 до 15:00 ежедневно.

Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» будет работать в штатном режиме.