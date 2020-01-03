На Луганщине рассказали об обеспечении жильем детей-сирот

В ноябре 2019 года Луганской области была выделена субвенция в размере 18 млн 308,3 тыс. грн на по бюджетной программе для развития семейных и других форм воспитания, а также для обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что областной комиссией средства были распределены для выплаты денежной компенсации между бюджетами городов областного значения и районными бюджетами.

«Местными комиссиями назначена и выплачена денежная компенсация для приобретения жилья 51 ребенку. В 2019 году 10 человек уже приобрели себе жилые помещения за счет денежной компенсации на сумму 3 млн 398,9 тыс. грн», – проинформировали в Луганской ОГА.