Стало известно, кому в Украине увеличат минимальный размер пенсий

В Украине, в том числе, на Донбассе, с 2020 года увеличится минимальный размер пенсий для граждан, достигших 65 лет и имеющих длительный страховой стаж, передает «ЛІГА. Закон».

Так, длительным страховым стражем для получения соответствующей пенсии считается стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4 тыс. 723 грн. В связи с этим, с 1 января 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проведет перерасчет минимального размера пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

После перерасчета, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной категории пенсионеров в размере 40% новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1 тыс. 889,20 грн.

Следует отметить, что перерасчет пенсий будет проведен автоматически по материалам пенсионных дел.

Также, по данным ПФУ, для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такой перерасчет будет проводиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.