В «Л-ДНР» пьяные участники НВФ обстреливают свои же позиции

На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей участились случаи, когда незаконные вооруженные формирования (НВФ) открывают огонь по своим же позициям. Об этом сегодня, 3 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск имитирует соблюдение "режима тишины" в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса, создав так называемые "группы контроля"», – отметил Мотузяник.

В то же время, по данным ГУР, в рядах НВФ участились случаи открытия огня по своим же позициям, (так называемого, «дружественного огня») в частности, в полосе ответственности «11 отдельного мотострелкового полка», «1-й отдельной мотострелковой бригады» и «4 отдельной мотострелковой бригады».

Открытие «дружественного огня» участниками НВФ произошло из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом.

«При этом, упомянутыми "группами контроля" такие случаи учитываются как обстрелы со стороны Объединенных сил. Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет вроде бы в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил», – добавил Александр Мотузяник.