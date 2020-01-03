Монетизация льгот: Жители Мариуполя могут перейти на денежную форму выплат в любое время

В Мариуполе с 1 января льготные категории жителей могут в любое время перейти на денежную форму компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Коробка, нововведение позволит перейти на денежную форму получения льготы.

Так, для получения льготы в денежной форме нужно обратиться в территориальные отделы департамента социальной защиты населения. Написать заявление с указанием номера мобильного телефона и расчетного счета в «Ощадбанке». Выплаты начнут начислять со следующего месяца после подачи заявления.

«Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября или с 15 мая 2020 года. Возникали сложности получения льготы в безналичной форме. Теперь у жителей появилась дополнительная возможность перейти на денежную форму», – пояснила Ирина Коробка.

По информации горсовета, тем, кто получает льготу в безналичной форме, сумма направляется на единый электронный счет в «Ощадбанке». Далее она автоматически перечисляется на счет коммунальных предприятий, предоставляющих услуги. «Разъяснить людям схему безналичного расчета и помочь откорректировать информацию в личном электронном кабинете могут только сотрудники "Ощадбанка". Так как именно у них есть доступ к этим данным», – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Мариуполе насчитывалось более 16 тыс. получателей льгот на коммунальные услуги. Из них по безналичной форме компенсации – более 11 тыс. человек, а наличной – более 5 тыс.