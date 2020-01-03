В Донецке с кондиционера между третьим и четвертым этажом снимали мужчину

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчину снимали с наружного блока кондиционера между 3-м и 4-м этажами. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Инцидент произошел 2 января по ул. Словацкой в Куйбышевском районе Донецка. «Спуск человека с наружного блока кондиционера, расположенного между 3-м и 4-м этажами 9-этажного жилого дома.Спасатели при помощи спасательной веревки, пожарного пояса с карабином по автолестнице спустили гражданина 1981 года рождения, передали сотрудникам полиции и "скорой медицинской помощи"», – утверждают в «ДНР».

«В медицинской помощи спасенный не нуждался. От МЧС ДНР привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава», – добавляют в «республике».