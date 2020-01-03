Законопроект о труде не увеличит для граждан Украины длительность рабочего дня и недели : Разъяснение юриста

Предложенный правительством Украины законопроект о труде (№ 2708) не предусматривает увеличения длительности рабочего дня, а также, сохраняет действующую норму о 40 рабочих часах в неделю. Об этом сообщила советник адвокатского объединения Arzinger Алеся Павлинская, принимавшая участие в разработке документа, передает «Интерфакс-Украина».

«Как и сейчас, нормальная продолжительность рабочего дня будет составлять 40 часов в неделю. В проекте нет и речи о 12-часовом рабочем дне. Привлечение к сверхурочным работам возможно только в исключительных случаях (как и согласно действующему КЗоТу) с доплатой. Немного сокращен перечень категорий, которых запрещается привлекать к таким работам», – отметила она.

При этом, по словам юриста, законопроект устраняет понятие «ненормированный рабочий день», которым сейчас пользуются работодатели без каких-либо доплат, и который предусматривает гибкий режим рабочего времени и дистанционную работу, а также, вводит понятия «краткосрочный, сезонный, ученический договор», «домашний работник».

Юрист добавила, что законопроект о труде также сохраняет продолжительность ежегодного отпуска – 24 дня, однако сокращает количество дополнительных отпусков. В частности, при увольнении будет выплачиваться компенсация не за все дни «неотгулянного» отпуска, а только дни за текущий и предыдущий рабочий год. Максимальная продолжительность неоплачиваемого отпуска увеличивается до 30 дней (по согласию сторон).

Также, вводится дополнительное основание для увольнения работников (кроме защищенных категорий), предусматривающее срок уведомления в зависимости от стажа, либо его замену компенсацией.

Павлинская уточнила, что эта норма является довольно дискуссионной. «Идея замены декларативных гарантий на денежные компенсации, на мой взгляд, позитивна, но должна быть существенно доработана, возможно, в части увеличения сумм компенсаций для наименее защищенных категорий», – считает она.

Юрист подчеркнула, что впервые на уровне закона определяются критерии трудовых отношений и порядок проведения проверок Гоструда, что позволит лучше контролировать соблюдение прав работников.

Помимо этого, предусматривается пеня за задержку выплаты зарплаты работодателем, отменяются трудовые книжки в привычном бумажном виде как обязательный документ, так как учет трудовой деятельности будет осуществляться в электронной форме.

Кроме того, предусматривается введение обязательной письменной формы трудового договора. При этом сторонам дается один год со дня вступления закона в силу для оформления письменных договоров.

«Тут не идет речь о принуждении и отказе продолжать трудовые отношения, а лишь об оформлении существующих договоренностей в виде письменного договора. Стороны будут вправе урегулировать на уровне договора много дополнительных условий, что сейчас зачастую невозможно», – разъяснила Павлинская, заметив, что контрактная форма трудового договора отменяется, а уже заключенные контракты будут считаться срочными трудовыми договорами.

При этом, срочные договоры, как и сейчас, можно будет заключать только в исключительных предусмотренных законом случаях.

Также, по словам юриста, сохраняется запрет увольнения по инициативе работодателя беременных и сотрудниц в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3 лет.

«Более того, отменяется лазейка, которой сейчас пользуются при увольнении таких категорий женщин – пункт 6 ст. 36 КЗоТ (отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда). На мой взгляд, неразумно иметь такой категоричный запрет в законодательстве, ведь на практике женщину с маленьким ребенком все так же невозможно будет уволить и за грубые нарушения условий трудового договора, прогулы и прочие проступки», – отметила юрист.

Она добавила, что согласно законопроекту, беременная женщина вообще может оставаться дома и продолжать получать зарплату, если ей работа противопоказана согласно медзаключению, а переводиться на более легкую она отказывается. «Наряду с сокращенной продолжительностью рабочего времени (36 часов в неделю), как видим, беременные женщины в законопроекте получают больше гарантий. Для сравнения: Конвенция МОТ № 103 содержит запрет увольнения только во время отпуска по беременности и родам, и не требует предоставления такого широкого спектра гарантий женщинам с детьми», – сказала Павлинская.

В целом, законопроект описывает только общие правила и предлагает сторонам все детали урегулировать на уровне трудовых договоров. Наибольшая гибкость работодателю будет предоставлена при заключении договоров с топ-менеджментом (срок и дополнительные основания для увольнения, срок для уведомления об увольнении по желанию такого работника).

Павлинская подчеркнула, что новый законопроект «довольно лаконичен, он интегрирует несколько существующих сейчас законов». Нормативные акты советского периода будут отменены. При этом, законодательство о профсоюзах временно остается в силе и будет доработано в течение переходного периода.

«Стоит только приветствовать инициативу глобальной реформы законодательства о труде. К сожалению, большинство критических замечаний к законопроекту либо перекручивает его положения, либо свидетельствует о неосведомленности авторов относительно действующих норм, например, некоторые гарантии не отменяются, а, наоборот, расширяются, по сравнению с нормами действующего КЗоТ», – сказала Алеся Павлинская.