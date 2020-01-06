Обмен пленными с «Л-ДНР»: Психолог рассказала о процессе и обстоятельствах

Есть много обстоятельств, почему о некоторых пленных, удерживаемых в «Л-ДНР», много говорят в СМИ, а о других никто вообще ничего не слышал. Об этом рассказала психолог общественной организации «Голубая птица» («Блакитний птах») Татьяна Сиренко.

«Дело в том, что среди гражданских, которые попадают в плен, очень часто бывают люди, которые проживают именно на оккупированных территориях. И их могут задерживать за их гражданскую позицию или за то, что их обвиняют в проукраинской позиции. И часто позиция самих людей, которых удерживают, не совпадает с позицией их родных», – сказала она.

«Также бывает, что с оккупированной территории не так просто добраться до украинских СМИ, и у людей бывает мало информации, и они могут не знать, как можно поднимать эти темы в публичном пространстве. Следующий фактор – это бывает не очень безопасно: если семья проживает на оккупированной территории, то озвучивать публично имя человека, который находится в плену, может быть опасно для его родных. Поэтому это объясняет, почему иногда истории бывают неизвестными», – отметила Сиренко.

По ее словам, к правозащитникам часто обращаются родственники незаконно удерживаемых лиц с вопросами найти контакты тех лиц, которые составляют списки для обмена пленными с «Л-ДНР». «Мы не влияем на формирование списков. Мы можем посоветовать, куда обратиться дальше, но тут на самом деле вопрос доверия: если организация помогает очень многим людям, а наша организация помогает в том числе тем, что мы можем передавать какие-то передачи в те места, где это разрешено. Также люди, которых освободили, и которым мы помогали, рекомендуют нашу организацию, поэтому люди обращаются, и довольно часто», – сообщила психолог.

«Самый распространенный вопрос от семей, которые ждут своего близкого из плена, это когда его освободят, или, что можно сделать, чтобы его быстрее освободили, и куда еще можно обратиться, чтобы его освободили. Это вопросы, на которые нет однозначных ответов. У нас и государство этим занимается, и есть процедура, которая должна быть правильной», – рассказала правозащитница.

Она добавила, что у пленных, имена которых широко известны в СМИ, зачастую больше шансов быть включенными в список обмена.

Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам «Громадське радіо»