В Украине зафиксирована смерть от осложнений гриппа

В Украине человек из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер. Об этом сообщает сегодня, 3 января, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В сообщении напоминается, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

Грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее.

Симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле

повышение температуры тела до 38 ° С и более;

кашель;

в отдельных случаях – рвота и понос.

Как можно заразиться вирусом гриппа:

передается воздушно-капельным путем;

вследствие тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

Медики советуют при первых симптомах обязательно обращаться к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.