В Украине зафиксирована смерть от осложнений гриппа

В Украине человек из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер. Об этом сообщает сегодня, 3 января, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
В сообщении напоминается, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.
Грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее.
Симптомы гриппа:
- внезапное начало болезни;
- головная боль
- ломота в мышцах и суставах;
- боль в горле
- повышение температуры тела до 38 ° С и более;
- кашель;
- в отдельных случаях – рвота и понос.
Как можно заразиться вирусом гриппа:
- передается воздушно-капельным путем;
- вследствие тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).
Медики советуют при первых симптомах обязательно обращаться к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.