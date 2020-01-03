Смертельное ДТП: В Славянске автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

В Славянске (Донецкая обл.) 50-летний местный житель погиб под колесами легкового автомобиля. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что трагедия произошла вчера, 2 января, около 17:30 вечера. Женщина на автомобиле «Пежо» переехала пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

«На месте работали следователи областного главка полиции Донецкой и патрульные полицейские. Установлено, что в момент аварии пострадавший лежал на проезжей части», – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас продолжается досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.