В Совбезе ООН Эстония заменила Польшу и обещает приоритет вопросам Украины

Вопрос территориальной целостности Украины будет постоянно стоять на повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом сказал постоянный представитель Эстонии (государства, которое с 1 января представляет в Совбезе Восточную Европу) при ООН Свен Юргенсон в интервью «Укринформу».

«Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос», – отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликтах в Восточной Европе, которым будет заниматься Совет безопасности ООН, он сказал, что к ним также относятся ситуация в Приднестровье и Грузии. «У нас есть также другие потенциальные конфликты – если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос – наиболее острый в данный момент», – считает Юргенсон.