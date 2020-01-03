Гостелеканал для неподконтрольного Донбасса: Когда заработает и кто возглавит

Государственный телеканал для временно неподконтрольных украинской власти территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание 15 февраля. Об этом сегодня, 3 января, сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

На первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывший главный редактор 24 канала, в прошлом – заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент». «Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», – говорит Елена Трибушная.

Министерство культуры, молодежи и спорта, которое инициирует создание нового вещателя, имеет четкое видение того, каким должен быть новый телеканал, чтобы достичь своей цели, и уже рассмотрело несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала. «Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними», – говорит первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук,

Отмечается также, что Министерство признает достижения коллектива телеканала UA|TV за время его работы, и надеется, что созданный на его базе новый телеканал приумножит этот положительный опыт, а та часть коллектива, которая готова к новым вызовам, разделяет ценности и верит в цель нового вещателя, сможет реализовать себя на новом канале.