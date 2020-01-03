Участвовал в захвате админзданий: На Донетчине сторонник НВФ «ДНР» проведет 5 лет за решеткой

На Донетчине суд приговорил к 5 годам заключения участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донетчины за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии вступления в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в составе НВФ он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и в боевых действиях против сил антитеррористической операции (АТО), в частности, корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Также, мужчина причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из России на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Злоумышленника задержали сотрудники контрразведки СБУ в августе 2019 года в Запорожской области, куда он приехал к своим родственникам, и у которых скрывался.

«Славянский горрайонный суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.