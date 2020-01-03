В 2020 году ВСУ получит тренажеры ЗРК «Бук», С-300 и танков Т-80

В текущем году укомплектованность ВСУ учебными тренажерами возрастет до 60%. Об этом сообщил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск – заместитель начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, пишет «АрмияInform».

По его словам, сейчас наличие тренажерной базы в учебных центрах ВС Украины составляет примерно 40% от потребности. А спланированный финансовый ресурс на 2020 год позволяет повысить этот показатель до 60%. «Будут закуплены тренажеры как для подготовки операторов и экипажей, например, 2С6 "Тунгуска", так и взвода в целом. В частности, учебный центр Воздушных Сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-Морских Сил – тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ – статические тренажеры БМП», – отметил подполковник Владислав Пономарев.

Продлится также обустройство компьютерных многофункциональных классов. А это, в свою очередь, позволяет командиру управлять виртуальным взводом. «Привлечение к системе боевой подготовки различных тренажерных систем обусловлено необходимостью в обеспечении высокого уровня подготовленности военнослужащих с одновременным снижением материальных и финансовых затрат. Такой подход – крайне актуален для Украины», – рассказал офицер.

Использование тренажеров и средств имитационного моделирования дает возможность отрабатывать реалистичные сценарии боевых действий, что иногда невозможно сделать в полевых условиях. И если раньше речь шла об индивидуальной подготовке военных на тренажере, то сейчас современные имитационные средства применяют в комплексе с мощными компьютерными системами для проведения учений подразделений.