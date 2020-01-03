В РФ сообщили, сколько паспортов выдали жителям Донбасса

Почти 200 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос российского ТАСС.

«В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ», – говорится в сообщении. В МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой и Луганской областей, а порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

В МВД РФ отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. По информации МВД, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство. «Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств», – сказали в МВД.

Напомним, что в военкомате Ростова-на-Дону призвали в армию нескольких мужчин из «ДНР», которые получили российские паспорта (т.е. гражданство).