Приехали, имея 600 грн в кармане: Семья переселенцев основала в Краматорске сыроварню

В Краматорске семья переселенцев из Донецка Юрковых открыла собственный бизнес по производству крафтовых мягких, полутвердых и твердых сыров. Сейчас у них современная сыроварня, построенная благодаря помощи международных доноров. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, в 2015 году семья переехала из неподконтрольного Донецка в Краматорск. Все, что удалось перевезти – это пару самых любимых комнатных растений и сезонную одежду. Весь семейный бюджет на момент переезда составлял 600 грн. Поселились в небольшом доме на окраине города. Вскоре к ним присоединился и брат хозяйки. Жизнь нужно было начинать с нуля.

У Юрковых были попытки открыть бизнес в нескольких направлениях – выращивать клубнику, делать смалец, домашнюю колбасу. Но, попробовав молока из соседней деревни, они вспомнили «вкус детства». Бабушка Людмилы более 20 лет отработала на молокозаводе. Лето всегда было связано с парным молоком, невероятно вкусным маслом и клубникой со сливками. Поэтому вкус настоящих молочных продуктов Людмила умела различать.

Поддержали семью и предложили делать сыр их друзья. Волшебный процесс превращения молока в сыр настолько им понравился, что они поняли – это их дело. И вот, уже почти в течение 4 лет Юрковы шаг за шагом развивают и совершенствуют свой семейный бизнес.

В процессе сыроварения хозяевам пришлось столкнуться как с многими трудностями, так и приятными моментами. По их словам, начинали с 15 л молока в обычной кастрюле на обычной кухне. Первые головки сыра увезли на продажу в Славянский район. Все было распродано мгновенно. В следующий раз взяли уже больше молока, и снова все распродали. Людям понравился творог. С того момента начался постоянный процесс, часто без праздников, выходных и отдыха. Но оглядываясь назад, Людмила Юркова понимает, что все было не зря.

Сейчас у них современная сыроварня «Скажи CHEESE», построенная за счет помощи международных доноров, организации «Человек в беде», ПРООН и благодаря региональной программе финансирования проектов малого бизнеса. Мощность оборудования позволяет переработать более 500 л молока. Налажены и поставки молока. Это минифермы, отдельные хозяйства Донецкой области. Молоко у них закупают на постоянной основе, а это значит, что как минимум 15 семей обеспечены работой.

Семейный бизнес Юрковых постепенно расширяется: сейчас изготавливают крафтовый молодой мягкий, полутвердый и твердый сыр из коровьего молока с добавлением трав, зерен и специй. Кроме этой продукции, есть вкусное масло, сливки и панакота.

Продукция реализуется как на местном рынке, торговых павильонах города, так и по всей Украине. Недавно семья запустила свой сайт cheese.farm. Заказы на натуральную продукцию стали поступать со всей Украины.

Людмила Юркова участвует в различных городских и региональных ярмарках, выставках, форумах, конференциях. Это дает возможность представить свою продукцию, познакомиться с интересными людьми, поделиться опытом и самим поучиться у других, иметь своих постоянных клиентов.

Юрковы прошли обучение по сыроварению, постоянно повышают свое мастерство и качество продукции. Осенью 2018 года, объединившись с четырьмя предпринимателями региона, сформировали «закупочную группу», открыли несколько совместных торговых павильонов в Краматорске, Славянске, Бахмуте (до переименования – Артемовск), Покровске (до переименования – Красноармейск). Опыт совместной работы предпринимателей позволил уже через год зарегистрировать «Пищевой кластер».

Предприниматели прошли обучение по введению системы пищевой безопасности НАSSP и начали подготовку к ее внедрению. Людмила поделилась своими планами: это и расширение пищевого кластера, и организация молокоприемного пункта в деревне, и организация мастер-классов по сыроварению для местного населения и многое другое.