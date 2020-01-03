Путин и Макрон по телефону поговорили о ситуации на Донбасса

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди обсуждаемых тем рассмотрены основные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе. Акцентирована важность последовательной реализации Минского комплекса мер и решений, принятых на саммите в «Нрмандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года «пакетной» сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

Уточняется, что стороны договорились продолжать контакты.