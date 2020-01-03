Глава ЦИК рассказал, сколько времени потребуется на подготовку к местным выборам

Сколько времени потребуется Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на подготовку к местным выборам, учитывая, что будут приняты изменения в Конституцию относительно децентрализации, а также изменения в избирательное законодательство, на данный момент неизвестно. Об этом сказал председатель ЦИК Олег Диденко в интервью «LB.ua» .

Он уточнил, что если речь идет о контролируемой территории Украины, то все зависит от того, насколько глобальными будут изменения. « Фактически в отношении местных выборах ЦИК имеет немного полномочий. Основная работа проводится территориальными избирательными комиссиями, которые на местных выборах являются аналогом ЦИК на общегосударственных. Из глобальных планов перед нами стоит перестройка информационно-аналитической системы "Выборы". И это требует времени. Впрочем, даже если она не будет перенастроена, критических последствий это иметь не будет, поскольку система выполняет в первую очередь информационную функцию», – сказал Дидиенко.

« Даже если будет идти речь об изменении избирательных правил, опять же, такая практика была. В 2010 году во время избирательного процесса Верховная Рада сократила сроки избирательного процесса и изменила избирательную систему на смешанную. Тем не менее, выборы состоялись. То есть говорить, что изменение избирательной системы критически повлияет на организацию выборов, нельзя», – уточнил глава ЦИК.