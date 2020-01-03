Участник АТО получил сертификат на жилье в размере 821 тыс. грн

В Тернопольской области сертификат на перечисление средств на специальный счет для получения жилья получил участник АТО, инвалид II группы, житель Залещицкого района Дмитрий Терешкун.

Он имеет право в течение года выбрать самостоятельно место и площадь будущей квартиры, учитывая полученную сумму. «Я пошел по стопам деда, который был военным и погиб. Еще 35 лет назад начал свою службу государству. А последнее время побывал в ротации со стороны Бахмутской трассы, в поселке Крымское, Зайцево. В 54-й бригаде, 2 ротации. Начал с командира отделения, а дослужился за почти 3 года, до начальника бригады, где под командой имел 5 тыс. человек. Я уже пенсионер, 63 года, хотел бы идти защищать еще страну, но не берут», – рассказал Дмитрий.

Он также уточнил, что квартиру планирует купить в Тернополе, вариантов много, до этих пор своего жилья у семьи защитника Украины не было.

Постановление Кабинета Министров Украины предусматривает, что участники боевых действий, инвалиды войны I и II группы, члены семей погибших или участники боевых действий из числа перемещенных лиц, нуждаются в улучшении жилищно-коммунальных условий. Сегодня на Тернопольщине в очереди находится 10 таких граждан.

Источник: Terminovo.te.ua