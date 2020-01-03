Для безопасности людей: В Станице Луганской разобрали временный обходной мост

На Луганщине вблизи контрольного пункта въезда выезда (КПВВ) «Станица Луганская» для безопасности граждан разобрали временный обходной мост. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

«С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" доступ к дополнительному объекту был приостановлен», – сказано в сообщении.

Как напомнили в ЛугОВГА, временный обходной мост открыли 4 октября 2019 года, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста. Люди пользовались им до 20 ноября.

С открытием восстановленного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию. «Однако она была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, что угрожало безопасности граждан», – уточняется в сообщении.

В связи с этим, на протяжении декабря минувшего года и в начале января этого года временный обходной мост разобрали.