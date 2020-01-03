Как изменится зарплата части сотрудников госорганов

Кабмин утвердил условия оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона « О государственной службе » . Соответствующее постановление № 1112 от 24 декабря вступило в силу 26 декабря 2019 года и применяется с 1 января 2020 года, пишет «ЛІГА. Закон» .

Речь идет о работниках патронатных служб в госорганах и работниках госорганов, выполняющих функции по обслуживанию.

Руководитель Аппарата Верховной Рады, руководитель Офиса президента, государственный секретарь Кабинета Министров, государственный секретарь министерства, руководитель государственного органа или заместитель руководителя, на которого возложены функции руководителя аппарата, по предложению должностного лица, при котором образована патронатная служба, или председателя депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде в пределах утвержденного фонда оплаты труда соответствующего государственного органа устанавливает:

конкретные размеры должностных окладов – в соответствии со схемами должностных окладов (в коэффициентах);

– в соответствии со схемами должностных окладов (в коэффициентах); надбавку за интенсивность труда ;

; надбавку за выполнение особо важной работы – до 100 % должностного оклада.

В случае несвоевременного выполнения заданий, ухудшения качества работы и нарушения трудовой дисциплины надбавка отменяется или ее размер уменьшается;

Работники патронатной службы также могут премироваться в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда премирования соответствующего государственного органа. Конкретные условия, порядок и размеры премирования работников патронатных служб определяются в положении о премировании, действующем в соответствующем государственном органе.

Им также оказывается материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем среднемесячную зарплату работника патронатной службы.

Работникам патронатной службы выплачивается надбавка в процентах к должностному окладу за выслугу лет в госорганах в следующих размерах:

свыше 3 лет – 10%;

свыше 5 лет – 15%;

свыше 10 лет – 20%;

свыше 15 лет – 25%;

свыше 20 лет – 30%;

свыше 25 лет – 40% должностного оклада.

При этом в стаж для установления надбавки за выслугу лет включаются ранее полученный стаж государственной службы, в том числе с учетом периодов работы, предусмотренных ч. 2 ст. 46 Закона « О государственной службе » (это, в частности, время пребывания на должностях судей и прокуроров; период, когда государственный служащий не работал по уважительным причинам, но оставался в трудовых отношениях с госорганом). Работникам, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение надбавки за выслугу лет, размер надбавки изменяется со дня получения права на повышение.

Также работникам патронатной службы выплачивается материальная помощь для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную зарплату работника патронатной службы.

Для каждой из должностей указанной категории работников установлен коэффициент определения должностного оклада в соотношении к двум размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.