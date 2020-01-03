Энергетик из Донецка стал тренером по тяжелой атлетике в Волновахе

В Волновахе (Донецкая обл.) переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей Колоколов занимается с детьми тяжелой атлетикой. Секцию по силовому виду спорта мужчина открыл в январе 2018 года. За это время его воспитанники стали многократными чемпионами области и Украины, сообщает «Суспільне.UA».

В спортивном зале дети ежедневно тренируются по 2 часа. Тяжелой атлетикой здесь занимаются 20 юношей и девушек от 11 лет. Так, Артем Дяговец занимается 2 года. Осенью парень завоевал первенство на чемпионате Украины. Мечтает стать олимпийским чемпионом. «Характер добавился, сила воли, потом сила просто физическая. Если тренер хорошо понимает, сам тренируется, так лучше будут результаты», – рассказывает Артем Дяговец.

Еще один воспитанник Василий, который занимается атлетикой 2 года, за это время стал чемпионом области. «За 2 года моих тренировок я сумел выиграть чемпионат области до 15 лет, участвовать в украинском чемпионате до 15 лет, сумел выиграть "область" до 17 лет. Первое время моих тренировок было очень трудно, не выигрывал, часто четвертым становился, но главное было – это перетерпеть и потом начал выигрывать», – рассказывает Василий Кияшок.

Среди воспитанников и 5 девушек. 15-летняя Кристина на занятия приезжает из прифронтового Новотроицкого. Спортом начала заниматься месяц назад. «Тренер рассказал мне об этом виде спорта. Я очень слаба на физкультуре, плохо все, и он пригласил меня. Мне нравится», – говорит девушка.

35-летний Сергей Колоколов до начала военных действий жил в Донецке. Там, говорит человек, он работал энергетиком. В 2014 году с семьей переехал в Волноваху. «Занимался в спортивном клубе "Ультра" и увидел, как здесь много детей занимается, увидел потенциал и вспомнил, что у меня есть диплом специалиста тренера по тяжелой атлетике и преподавателя физической культуры, я связался с областной спортивной школой, предложил им свои услуги, и они мне пошли навстречу», – рассказывает Сергей Колоколов.

По словам тренера, нагрузки он подбирает для каждого ребенка отдельно. Также, по его словам, в зале 53 квадрата – для тренировок не хватает места. Сейчас он ищет для юных спортсменов другое помещение. Тогда, говорит Сергей Колоколов, он сможет тренировать более детей.