Сгорел при пожаре: Пожилой жительнице Луганщины волонтеры помогли получить новый паспорт

На Луганщине маломобильной пожилой жительнице Станично-Луганского района волонтеры Гуманитарной миссии «Пролиска» помогли получить новый паспорт в виде ID-карты вместо сгоревшего во время пожара. Об этом сообщается на странице Гуманитарной миссии в Facebook.

«В гуманитарный штаб "Пролиска – Станица Луганская", работающий при поддержке UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине, обратилась пожилая, маломобильная жительница с. Чугинка Станично-Луганского района Александра Федоровна, 1946 года рождения, с просьбой о помощи в восстановлении гражданской документации», – говорится в сообщении.

По словам волонтеров, вся персональная документация женщины сгорела при пожаре. Для восстановления паспорта гражданина Украины Александре Федоровне нужно было найти 3-х свидетелей, которые могут подтвердить ее личность. Несмотря на наличие ксерокопии сгоревшего паспорта, в Станице Луганской отсутствует паспортный архив, в котором можно было бы проверить паспортные данные женщины.

Сотрудники гуманитарной миссии сопроводили женщину со свидетелями в Государственную миграционную службу (ГМС) Станицы Луганской, помогли заполнить объяснительные, автобиографию, опросник, пройти сканирование. После прохождения процедуры сканирования сотрудники волонтеры регулярно проверяли статус оформления ID-карты женщины на сайте ГМС, так как у Александры Федоровны отсутствует доступ к интернету и навыки использования компьютера.

Сегодня, 3 января, Александра Федоровна получила паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.