RU
Все новости

Сгорел при пожаре: Пожилой жительнице Луганщины волонтеры помогли получить новый паспорт

03.01.20 21:08
Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска» / Facebook
Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска» / Facebook

На Луганщине маломобильной пожилой жительнице Станично-Луганского района волонтеры Гуманитарной миссии «Пролиска» помогли получить новый паспорт в виде ID-карты вместо сгоревшего во время пожара. Об этом сообщается на странице Гуманитарной миссии в Facebook.

«В гуманитарный штаб "Пролиска – Станица Луганская", работающий при поддержке UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине, обратилась пожилая, маломобильная жительница с. Чугинка Станично-Луганского района Александра Федоровна, 1946 года рождения, с просьбой о помощи в восстановлении гражданской документации», – говорится в сообщении.

По словам волонтеров, вся персональная документация женщины сгорела при пожаре. Для восстановления паспорта гражданина Украины Александре Федоровне нужно было найти 3-х свидетелей, которые могут подтвердить ее личность. Несмотря на наличие ксерокопии сгоревшего паспорта, в Станице Луганской отсутствует паспортный архив, в котором можно было бы проверить паспортные данные женщины.

Сотрудники гуманитарной миссии сопроводили женщину со свидетелями в Государственную миграционную службу (ГМС) Станицы Луганской, помогли заполнить объяснительные, автобиографию, опросник, пройти сканирование. После прохождения процедуры сканирования сотрудники волонтеры регулярно проверяли статус оформления ID-карты женщины на сайте ГМС, так как у Александры Федоровны отсутствует доступ к интернету и навыки использования компьютера.

Сегодня, 3 января, Александра Федоровна получила паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк