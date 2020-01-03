В Марьинке аферисты опустошили банковские счета двух жителей на 35 тыс. грн

В Марьинке (Донецкая обл.) полиция разыскивает злоумышленников, которые за сутки обманули двух жителей, присвоив почти 35 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Вчера, 2 января, в полицию за помощью обратились двое граждан, которые стали жертвами мошенников», – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры следователи Марьинского отделения полиции открыли 2 уголовных производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Так, 59-летний мужчина, решив сэкономить заказал на сайте «ОЛХ» шкаф для одежды. После внесения предоплаты в 1 800 грн заказчик так и не получил свой товар. Когда мужчина стал перезванивать на номер телефона продавца, оказалось, что мобильный уже отключен.

В этот же день, спустя несколько часов после первого случая, в полицию обратилась жительница села Богоявленка (Марьинский р-н). Псевдоработники банка «по старой схеме» получили доступ к банковской карте женщины и сняли с нее почти 33 тыс. грн.

«По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины», – сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает для злоумышленников штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность и придерживаться следующих правил: