Для победы над РФ нужно продвигать украинскую идентичность на восток, – Казарин

Победить Россию дипломатическим образом в одностороннем порядке невозможно, так же как и одержать победу на полях сражений, поэтому это история об активной обороне. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Павел Казарин в интервью «24 каналу».

Он подчеркнул, что нужно продвигать украинскую идентичность на восток и восстанавливать ее в таких городах, как Харьков, Одесса, Мариуполь. Понимать, что вдоль линии фронта там живут наши жители и мы должны предоставлять им возможность быть украинцами. «Мы должны заниматься экспортом Украины внутри Украины. Мы должны заниматься украинизацией нашей страны», – подчеркнул он.

И добавил, что одновременно мы должны предоставлять жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий возможность присоединяться к нам. В частности, предоставлять абитуриентам оттуда право вступать в украинские вузы.

Журналист отметил, что если человек в возрасте от 17 до 22 лет учится в Киеве, Львове или Тернополе, то находится внутри украинской идентичности. Поэтому его окружение будет отличаться от того круга, в котором он жил на Донбассе, в Донецке или Луганске. «Мы должны прилагать усилия, чтобы вектор их миграции был направлен в нашу страну. Но надо отделаться от мысли, что мы можем вернуть эти территории в наших условиях, если этого не хочет агрессор. Потому что их судьба, к сожалению, решается не в Киеве, а в Москве», – подытожил Казарин.