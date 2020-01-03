Рекорды областей Украины-2019: На Донетчине самая высока средняя зарплата (Инфографика)

В минувшем 2019 году каждая из областей Украины отличилась каким-либо рекордом. Анализ результатов достижений регионов страны представили в инфографике «Слово і Діло».

Так, в Донецкой области реализовали наибольшее количество проектов модернизации городской инфраструктуры через Государственный фонд регионального развития. В течение последних 5 лет в целом завершили 322 проекта.

Также, на Донетчине зафиксирован наибольший размер средней зарплаты, которая в 2019 году составляла 11 тыс. 952 грн. В области также установлен рекорд в животноводстве, в частности, выращено больше всего в Украине свиней в живой массе.

В Луганской области в течение последних 5 лет провели 203 проекта, профинансированных Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), что является безоговорочным рекордом.

Инфографика: «Слово і Діло»

Винницкая область в 2019 году заняла первое место по количеству подписанных деклараций о медобслуживании (охвачено 83% населения). В области подключили больше всего медучреждений к системе E-heals (94% медучреждений II уровня и все медучреждения III уровня).

Волынская область заключила наибольшее количество действующих межрегиональных соглашений со странами ЕС. По данным рейтинга евроинтеграции областей, Волынь в целом заключила 92 соглашения. Среди других рекордов области – крупнейший урожай озимой ржи и овса.

Днепропетровская область отличилась в прошлом году наибольшим объемом реализованной промышленной продукции (почти на 390 млрд грн), а также произведенной строительной продукции (на 15,1 млрд грн). Кроме того, в области наибольшие объемы экспорта товаров (на 6,3 млрд долл.). Интересно, что в Днепропетровской области самое большое количество домашних солнечных электростанций. Около 2 тыс. частных домов оборудованы солнечными панелями общей мощностью 49,8 МВт.

В Закарпатской области 48% учреждений здравоохранения компьютеризированы и информатизированы. Это самый высокий показатель среди всех областей в Украине. Еще один рекорд Закарпатья – в 2019 году из области выехало самое малое количество населения (6 тыс. 625 человек).

Запорожская область в прошлом году достигла нескольких рекордных показателей в сельском хозяйстве.

Ивано-Франковская область стала регионом-лидером по экономической евроинтеграции, набрав 41 балл из 50 возможных. Также в области самая высокая среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве (12 тыс. 767 грн).

Киевская область набрала максимальный балл в рейтинге инвестиционной эффективности областей. Также в области построили рекордное количество нового жилья и на местных птицефабриках получили больше всего яиц от домашней птицы.

Кировоградская область заняла первое место по количеству созданных опорных школ: 76 учебных заведений. Кроме того, область стала лидером в сборе урожая подсолнечника.

Во Львовской области насчитывается наибольшее количество действующих предприятий с иностранным капиталом из стран ЕС – 1 тыс. 657 предприятий. Неудивительно, что в прошлом году в области построили наибольшее количество нежилых помещений.

Николаевская область заняла первое место по количеству утвержденных местных бюджетов на 2020 год со стопроцентным результатом. Также по данным рейтинга евроинтеграции областей, в Николаевской области зафиксирован самый высокий средний прирост экспорта товаров в страны ЕС за последние три года (+ 27,2%).

Одесская область отличилась в 2019 году сразу несколькими рекордами. В регионе самое большое количество абонентов интернета в Украине (1 млн 111 тыс. человек). В прошлом году в области были зафиксированы наибольшие объемы экспорта услуг (на 581 млн долл.).

Полтавская область заняла первое место в Украине по количеству громад, воспользовавшихся механизмом межмуниципального сотрудничества (281 громада). Кроме того, на Полтавщине собрали самый большой урожай кукурузы и вырастили больше всего крупного рогатого скота.

Ровненская область стала первой в рейтинге прозрачности регионов, набрав 93% из 100%.

В Сумской области предоставили наибольшее количество «теплых кредитов», которые получили граждане ОСМД или ЖСК в 2014-2019 годах. Всего в течение 5 лет выдали 26 тыс. 932 кредитов. Также, в области зафиксированы самые большие поступления от рентной платы «Укрнафты» в областной бюджет (более 126 млн грн). Напомним, что поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе.

В Харьковской области в 2019 году был самый высокий уровень занятости населения трудоспособного возраста (почти 74%).

Херсонская область традиционно отметилась на сельскохозяйственный ниве, собрав самый большой урожай риса и овощей.

В Хмельницкой области на ремонт дорог использовали почти все выделенные средства Дорожного фонда (98,4%). Также в регионе собрали больше всего сои, плодовых и ягодных культур.

Черкасская область заняла первое место по количеству счетчиков для учета отопления в многоквартирных домах. В целом уже 98% домов оборудованы приборами учета.

В Черновицкой области в прошлом году был наименьший размер задолженности по выплате зарплат бюджетникам (0,2 млн грн). Также в области создано 8 информационных пунктов ЕС, что является всеукраинским рекордом.

Богатая черноземами Черниговская область заняла первое место по площади посевных озимой ржи под урожай 2020 года. В целом засеяно 22,6 тыс. га.