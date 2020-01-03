Пристайко ожидает новую дату визита Помпео в Киев

Украина ожидает вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».

«Я с уважением воспринимаю решение государственного секретаря Майка Помпео отложить его визит в Украину после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера – силы коалиции и дипломаты должны быть в безопасности», – отметил Пристайко.

«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать государственного секретаря Майка Помпео в Украине, и мы ожидаем согласования новых дат визита вскоре», – добавил глава МИД Украины в своем Twitter.

Государственный департамент США накануне объявил, что визит госсекретаря в Украину, который был запланирован на сегодня, 3 января, не состоится в запланированные сроки. Причина изменения планов – нападение на посольство США в Ираке, заверила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

3 января у Помпео были запланированы встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.