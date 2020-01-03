Bus of Нeroes: Участников АТО реабилитируют путешествиями

В Украине реализуется альтернативный проект по психологической реабилитации военных путем путешествий Bus of Нeroes. Идея этого проекта принадлежит бывшему военнослужащему 30-й бригады житомирцу Александру Швецову, который реализует его уже третий год подряд, сообщает АрміяІnform.

В Ровно он вместе с партнерами проекта встретился с первым заместителем председателя облгосадминистрации Сергеем Подолиным и руководителем совета ветеранов области Сергеем Кальмук. «Хотим поделиться собственным опытом и рассказываем о такой инициативе, чтобы искать возможности для внедрения аналогичного проекта и в вашей области. Проект Bus of Heroes теперь уже достаточно масштабный. А начиналось все с обычного поста в социальной сети. Написал, что имею бус и мечтаю организовать путешествие для военных. Попросил откликнуться неравнодушных людей, которые могли бы оплатить стоимость придорожных гостиниц и выделить средства на горючее», – рассказал Александр Швецов.

Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин отметил, что такие методы психологической реабилитации участников боевых действий следует вводить по всей Украине. «Искренне благодарен ребятам из Житомирщины за то, что делают такие важные дела. Вместе с департаментом социальной защиты будем искать возможности для реализации такой инициативы на территории Ровенской области чтобы наши военные тоже могли принять участие в поездках», – сказал Подолин.

Кстати, к этому реабилитационному проекту присоединились уже более 200 военнослужащих и ветеранов войны из Житомирщины. Они посетили Боснию, Хорватию, Португалию, Францию ​​и Египет, а для детей погибших организовали путешествие в Диснейленд.