В Мариуполе мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за умышленное убийство знакомого

В Мариуполе суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за умышленное убийство знакомого. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Октябрьский районный суд Мариуполя вынес приговор 52-летнему злоумышленнику, который совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В суде доказано, что ночью 7 апреля 2019 года, во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что гость обвинил владельца квартиры в том, что он ухаживае за знакомой ему женщиной. Схватив нож, злоумышленник дважды ударил оппонента в спину.

«От проникающего колото-резаного ранения грудной клетки 42-летний потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет за решеткой.