Россия создала на Донбассе свой полигон и не намерена прекращать это, – генерал США

Россия после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Об этом рассказал бывший командующий войсками США в Европе,генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью «Апострофу».

В частности, он ответил на вопрос, насколько вероятна прямая вооруженная агрессия Кремля против Украины на черноморском направлении и какой должна быть политика Запада, чтобы не допустить этого сценария. «Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для собственных сделок в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали некий испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это», – отметил генерал-лейтенант США.

«Поэтому пока Запад не начнет вести себя с россиянами, как положено, они будут продолжать делать все то, чем занимаются сейчас. В тот же время, Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих деловых интересов в России», – сказал Ходжес.