Как экономист-переселенец выиграл грант и открыл химчистку в Краматорске

Переселенец из Донецка Виталий Алексеев основал собственное дело в Краматорске (Донецкая обл.), выиграл грант и сейчас развивает услуги по стирке и химчистке. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Виталий родился в Краматорске, после окончания Донецкого национального университета сделал удачную карьеру в банковской сфере, работал на руководящих должностях в Донецке. В 2014 году, когда начались боевые действия, он потерял работу и переехал снова в Краматорск.

Собственное дело Виталия началось со сбора заказов от клиентов на услуги стирки и химчистки одежды. Заказы выполнялись в Харькове. Со временем у предпринимателя появилась база клиентов, благодаря открытию новых пунктов приема в других городах.

В 2017 году Виталий принял участие в региональной грантовой программе «Украинский донецкий куркуль». На полученные средства он купил профессиональное оборудование для химчистки и стирки. Затем арендовал производственное помещение, сделал ремонт и обустроил собственную химчистку.

Машину химчистки помогли выбрать и привезти из Германии харьковские партнеры Виталия. А машину для аквачистки и сушильную машину он приобрел самостоятельно. «Профессиональное оборудование стоит недешево, но, чтобы предоставлять качественные услуги, его надо иметь», – убежден Виталий Алексеев.

Кроме химчистки предприниматель предоставляет услуги по стирке, сейчас он нарабатывает базу клиентов, для того, чтобы стирать одежду и постельное белье по заказу коммунальных организаций.

Фото: пресс-служба Краматорского горсовета

По его словам, химчистка – это сезонный бизнес, и он достаточно специфичен, имеет высокие риски. Наибольшая загрузка осенью и весной, когда люди переодеваются из теплых вещей в более легкие и наоборот. Сейчас Виталий открывает сеть пунктов в других городах области, где принимает одежду для химчистки. Такие пункты уже работают в Константиновке, Дружковке, Бахмуте (до переименования – Артемовск), Покровске (до переименования – Красноармейск), Доброполье.

«Предпринимательство – это свобода, и ты сам отвечаешь за результат», – считает Алексеев.

В дальнейшем Виталий планирует развивать собственное дело, которое сейчас приносит ему удовольствие и положительный результат.